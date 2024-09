Servier Maroc organise une course solidaire en faveur des enfants atteints du cancer

Servier Maroc a lancé une nouvelle initiative baptisée «Maroc Mouvement Septembre En OR» (MMSOR) pour soutenir les enfants atteints de cancer dans le pays. En marge d’initiatives des sociétés savantes et de celles de services et unités d’hémato-oncologie, ce programme s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale «Septembre en Or», pour la sensibilisation et la collecte de fonds destinés à la recherche et au traitement du cancer chez les plus petits.

En effet, MMSOR est conçu comme un soutien complet aux jeunes patients, à leurs familles et aux prestataires de soins de santé, avec une aide financière, un accompagnement psychique et des ressources éducatives. Pour étendre sa portée et son impact, l’initiative s’est associée à des organisations locales comme Noujoum et Itzer.

L’un des éléments clés du MMSOR est la course/marche solidaire, un événement caritatif pour la collecte de fonds, prévu le 29 septembre à Bouskoura. La rencontre devrait attirer près de 500 participants, dont des sportifs chevronnés, des marcheurs et des coureurs occasionnels. L’athlète marocain de renom Hicham El Guerrouj est l’ambassadeur du programme.

A moyen et au long terme, le MMSOR «ambitionne de s’ériger en collectif ayant pour objectif de fédérer : associations de patients et de parents, sociétés savantes, professionnels de santé, ainsi que d’autres mouvements de sensibilisation citoyenne, ou encore des fondations de recherche sur le cancer», souligne un communiqué.

Au Maroc, 1200 à 1400 enfants par an sont atteints de cancer. Seuls 700 sont diagnostiqués à temps, d’où l’importance du diagnostic précoce pour une prise en charge efficace et accessible.