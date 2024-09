L’Algérie rétablit l’obligation de visa pour les ressortissants marocains

L’Algérie a annoncé, jeudi, le rétablissement de l’obligation du visa d’entrée à son territoire pour les étrangers détenteurs de passeport marocain, avec effet immédiat. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a estimé l’exemption des titres de séjour aurait jusque-là profité à «diverses actions attentatoires à la stabilité et à sa sécurité nationale» du pays.

Dans son annonce, la diplomatie algérienne a fait état notamment de «l’organisation à grande échelle de réseaux de crime organisé, de trafic de drogue et d’êtres humains, de contrebande, d’immigration clandestine et d’actes d’espionnage». Selon le département, ces derniers se seraient opérés par un «déploiement d’agents de renseignements sionistes, détenteurs de passeports marocains» et bénéficiant ainsi de l’exemption de visa.

Dans leur communiqué, les Affaires étrangères algériennes indiquent avoir éviter de réinstaurer cette mesure en 2021, date de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, afin de garantir «la fluidité de la circulation des personnes». Seulement, cette rupture a été accompagnée, du côté algérien, par une série de démarches, notamment la fermeture de l’espace aérien.