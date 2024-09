Inondations au Maroc : La dépouille d’un dernier disparu à Smouguen trouvée, bilan 14 morts

Dix-sept jours après les inondations de Smouguen, dans la commune de Tamanart, les autorités locales ont récupéré les derniers corps emportés par les crues du 8 septembre. Selon des associatifs locaux, la dépouille d’un dernier disparu a été découverte mercredi matin, portant le bilan à 14 morts.

Plus loin, Tata a dû faire face à un lourd tribut également, suite aux récentes inondations. Au total, le nombre de victimes y a désormais atteint 25 morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver 6 disparus.

Outre les morts et les disparus, la région connaît «un isolement total» à cause des coupures de routes et de l’endommagement total ou partiel de nombreuses maisons, notamment les plus anciennes. Les habitant y déplorent également des pertes importantes de bétail, de cultures vivrières et de palmiers, ainsi que l’éboulement des sols et l’effondrement des ponts.

La situation de Tata et de plusieurs de ses villages des «zones sinistrées isolées du monde extérieur», a précédemment déclaré à Yabiladi Mbarek Outchrifat, président du Forum Iffous.