Maroc : Arrestation d’un Français soupçonné d’un meurtre à Bordeaux

Un ressortissant français a été arrêté, la semaine dernière à Ifrane, pour soupçons d’un meurtre qui serait survenu lors d’une bagarre en mai dernier à Bordeaux. Citant le parquet qui a confirmé cette interpellation, le journal Le Parisien et de l’agence de presse AFP rapportent que l’individu âgé de 19 ans était en fuite au Maroc, où il s’est réfugié dans le Moyen-Atlas. Selon les mêmes sources, «la procédure d’extradition a débuté» et devrait prendre «généralement six mois pour aboutir».

Une source policière, citée par le média français, souligne que le mis en cause fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la France, via Interpol. Selon Sud-Ouest, «il diffusait sur les réseaux sociaux des images d’hôtels avec piscine pendant sa cavale».

La victime est un jeune homme de 18 ans, tué à l’arme blanche et connu pour des délits de droit commun. Le meurtre se serait produit lors d’une éventuelle rixe dans le quartier des Aubiers, au nord de Bordeaux.