Maroc : Décès du journaliste et dessinateur de presse Belaïd Bouimid

Le journaliste et dessinateur de presse marocain Belaïd Bouimid est décédé, lundi 23 septembre 2024 à l'âge de 66 ans, des suites d'une longue maladie. Pionnier de la caricature et figure emblématique du journalisme sportif, le défunt a marqué des générations avec ses analyses et sa plume aiguisée.

Diplômé de Sciences Po Paris, il a travaillé pour L’Opinion, Al Bayane et animé «Mars Attack» sur Radio Mars. De 2005 à 2009, il a été président de l’Union africaine de la presse sportive (UAPS), en plus d’être membre de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS).