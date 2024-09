Sécurité : Le Maroc et les Emirats signent un mémorandum d’entente

Le directeur général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, effectue, du 23 au 26 septembre, une visite de travail aux Emirats Arabes Unis. Un déplacement destiné à mettre en place le cadre juridique et réglementaire visant à renforcer et à développer la coopération sécuritaire entre les deux parties.

Dans ce sens, l’Institut Royal de Police et le Commandement général de la police d’Abou Dhabi, représenté par l’Académie Saif Bin Zayed pour les Sciences de Police et de Sécurité, ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente pour encadrer la coopération dans le domaine de la police et investir dans les ressources humaines sécuritaires, indique la DGSN dans un communiqué.

Cet accord ouvrira la voie à la mise en œuvre de programmes conjoints de formation et de stages avancés dans les divers domaines de police. Il a également pour objectif d’échanger les expertises et expériences pratiques entre les deux parties.

A Abou Dhabi, Hammouchi a eu notamment des entretiens avec le Commandant en chef de la police d’Abou Dhabi, le général de division, Faris Khalaf Al Mazrouei, et Ali Obaid Al Dhaheri, chef des Services de renseignements des Emirats Arabes Unis, souligne la même source.