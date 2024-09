Hakim Ziyech accuse le gouvernement marocain de soutenir le génocide israélien en Palestine

Hakim Ziyech a opéré une incursion remarquée dans le champ politique. Il a condamné, hier soir, sur les réseaux sociaux, les images montrant des soldats israéliens en train de jeter les corps de trois Palestiniens depuis le toit d’un immeuble dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Ziyech a non seulement pointé ces actions inhumaines perpétrées par des soldats israéliens mais a dénoncé «tous les autres pays qui soutiennent ce type de comportement».

Le capitaine des Lions de l’Atlas a adressé un message «au gouvernement de notre pays qui soutient le génocide, ainsi qu'à tous les autres Etats qui le soutiennent. Honte à vous. Assez». «A tous mes frères et sœurs au Maroc et dans le monde, je leurs dis : ne vous taisez pas et criez plus fort (ma voix est avec vous), la Palestine est libre», a-t-il conclu son texte.

Ce matin, Ziyech a supprimé son post réservé au gouvernement marocain. Pour rappel, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lakjaa, occupe, depuis octobre 2021, le maroquin du ministre délégué chargé du Budget dans l’exécutif Akhannouch.

Le capitaine des Lions de l’Atlas avait déjà exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, et ce dès le début des attaques israéliennes, en octobre 2023, contre la population palestinienne à Gaza.

Après la diffusion des images de soldats israéliens jetant des corps de Palestiniens, condamnées par Hakim Ziyech, l’administration Biden s’est dite «profondément préoccupée. Si les images sont authentifiées, il s'agirait clairement d'un comportement odieux et d'une violation flagrante de la part de militaires professionnels», a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité des Etats-Unis.

Les Palestiniens de la Cisjordanie font face aux agressions croissantes et de plus en plus violentes commises par les soldats et les colons israéliens.