E-gouvernement : Le Maroc gagne 11 places dans le classement mondial

Le Maroc se classe au 90e rang mondial sur 193 pays dans l’indice 2024 de l’administration électronique, réalisé par le département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAESNU) et publié tous les deux ans. Le royaume a obtenu un score de 0,6841 sur 1, les plus élevés indiquant un développement plus avancé dans le domaine étudié. Intitulée «Accélérer la transformation numérique pour le développement durable», l’édition actuelle révèle en effet que le Maroc a gagné 11 places depuis 2022, où il se classait 101e.

Le rapport compare le développement de l’administration digitale dans les 193 Etats membres de l’ONU en évaluant les sites Web nationaux, les politiques et les stratégies d’administration électronique dans divers secteurs. Il évalue également la participation électronique, en mettant l’accent sur l’utilisation des services en ligne pour faciliter l’accès des citoyens à l’information et aux services publics, impliquer les parties prenantes et renforcer la participation aux processus décisionnels.

Les pays sont classés en fonction de trois sous-indices : les services en ligne, les infrastructures de télécommunications, ainsi que le capital humain et la participation. Le Maroc a obtenu un score de 0,5618 dans le premier indicateur, 0,8827 dans le second et 0,6078 dans le troisième. Le rapport souligne aussi l’amélioration constante du pays, depuis 2008, où il était classé 140e.

En 2010, le Maroc était passé à la 126e place, atteignant la 120e en 2012 et la 82e en 2014. Après un bref déclin, se classant 85e en 2016 et 110e en 2018, il est passé à la 106e place en 2020 et à la 101e en 2022. Au niveau régional, le pays se classe au quatrième rang en Afrique, derrière l’Afrique du Sud (40e mondial), l’île Maurice (76e) et la Tunisie (87e).

L’Egypte se classe au 95e rang, l’Algérie au 116e rang, la Libye au 125e rang et le Sénégal au 135e rang. Au niveau mondial, le Danemark est en tête de l’indice, suivi de l’Estonie, de Singapour, de la Corée du Sud et de la Suède.