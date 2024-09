Le 22e festival L’Boulevard célèbre les musiques actuelles et rend hommage à Mehdi Metallica

Comme chaque année, le festival L’Boulevard promet une affiche éclectique, qui fait la part belle à la scène marocaine actuelle, entre rap et hip-hop, fusion, rock et metal, avec une ouverture aux groupes étrangers. Au premier jour de cette 22e édition prévue du 12 au 15 septembre 2024, se produiront DJ SIM-H, les rappeurs marocains Nab Fake, Rubio, Klass – A, Small X, Dada, ainsi que la rappeuse française Nayra.

Le lendemain, se succèderont sur scène le duo marocain de fusion amazighe Sarah & Ismael, le trio franco-sélégalais d’electro sabar Guiss guiss bou bess, Aïta mon amour (Maroc – Tunisie), ainsi que Fehd Benchemssi & The Lallas (Maroc – Royaume-Uni) avec Karim Ziad comme invité.

Samedi 14 septembre, la journée spéciale rock et metal célébrera les différentes variantes de ce genre, avec la formation marocaine We Come For War, premier prix du Tremplin 2023 dans sa catégorie. Le même jour se produiront également le groupe marocain de melodic deathcore Sakadoya, premier prix du Tremplin 2008, ainsi que la formation américaine de crossover, skate punk & trash Suicidal Tendencies

Pour sa part, le groupe français Orion – A Metallica Experience jouera ses covers de Metallica, en hommage à Mehdi Alexandre, dit Mehdi Metallica, «l’un des premiers metalheads actifs de la scène metal marocaine au début des années 1990 et membre de la grande famille de L’Boulevard, décédé en 2024 après un an de combat contre la maladie», souligne l’association EAC-L’BOULVART, en conférence de presse de présentation du programme de cette édition, mercredi à Casablanca.

En clôture du festival, la scène sera ouverte à Mama Ace (DJ set – France), à Manudigital et Dapatch (reggae-dub – France), ainsi qu’à la formation marocaine de desert blues Tarwa n-tiniri, au groupe algérien de chaabi flamengnawa El Dey, mais aussi au maestro marocain de fusion gnaoua Mehdi Nassouli.

Une mise en lumière des métiers de l’ombre en hommage à «Mehdi Metallica»

Sur le ton de l’hommage posthume, l’édition de cette année fera honneur à Mehdi Laurent Alexandre Farhat, dit «Mehdi Metallica», qui a marqué la scène rock et metal au Maroc en tant que professionnel de musique et passionné. En effet, ces deux casquettes ont fait de lui un soutien indéfectible aux groupes locaux et une figure emblématique du milieu musical. «Présent à tous les concerts du genre dès le début des années 1990 à Casablanca, il est devenu un pilier incontesté de cette scène musicale», rappellent les organisateurs de L’boulevard.

«Dans le cadre de cet hommage, des pièces collectors seront en vente dans Le Souk durant le festival. Les entrées seront versées à une association de protection des animaux, parce que le défunt aimait beaucoup les animaux et particulièrement les chiens», a déclaré à Yabiladi Hicham Bahou, co-directeur de L’boulevard.

«Mehdi sera heureux de savoir que ces pièces iront à un public averti, qui connaît la valeur de DVD, de CD, de VHS, de t-shirts collectors de l’environnement musical du metal lui ayant appartenu. Nous sommes en train de boucler les dernières étapes pour formaliser ce partenariat. Ses amis sont là aussi et nous travaillons ensemble pour installer tout cela.» Hicham Bahou

C’est dans ce sens que le groupe Orion – Metallica experience va rendre hommage au défunt, à travers sa musique préférée. «Mehdi est présent avec nous sur les visuels, l’affiche. Il est parti trop jeune et nous voulons aussi lui rendre hommage en tant que professionnel de cette scène marocaine, des métiers techniques qui restent souvent dans l’ombre. Les artistes et les professionnels de la musique le connaissent bien», souligne Hicham Bahou auprès de notre rédaction.

Entre 2007 et 2009, l’engouement de Mehdi donne naissance à des émissions dédiées à ce genre musical, d’abord avec Headbanging sur Casa FM, puis avec une nocturne metal sur Radio Mars. A ce titre, les organisateurs du festival rappellent que «Mehdi était bien plus qu’un simple amateur de musique». «Il était un acteur engagé de la scène musicale urbaine et une force vive du Metal marocain. Il a collaboré avec des groupes tels qu’Atmosphear et Darga, et a même ouvert sa maison pour le tournage d’un clip de Mayara Band», ajoutent-ils.

En novembre 2023, l’annonce de sa maladie a été rendue publique. Un concert de soutien a alors été dédié à Mehdi, avec la participation de Betweenatna, Elixir Végétal et Old School. «Après un an de lutte contre la maladie, sa disparition a laissé un grand vide parmi les siens. Son souvenir continue de briller grâce à sa famille d’adoption, qui chérit son héritage et perpétue sa mémoire. Sa place au sein de la famille L’Boulevard reste particulièrement précieuse, illustrant l’impact qu’il a eu sur sa communauté musicale», soulignent encore les organisateurs.

Retour du Tremplin L’boulevard et des activités parallèles

Outre cette programmation, la 22e édition maintient le Tremplin L’boulevard, qui fait découvrir de nouveaux talents musicaux et fait bénéficier les gagnants d’une formation complète. Les six formations distinguées participeront ainsi à des ateliers professionnels (communication, technique, expression corporelle, écriture, techniques vocales, droit d’auteur, distribution digitale, santé et musique, développement de carrière).

Cette année, pas moins 554 dossiers de tout le Maroc ont été reçus, dont 433 dans la catégorie rap/hip-hop. «Après de longues délibérations, le jury a finalisé sa sélection le 9 juillet 2024, choisissant 7 rappeurs dans la catégorie rap/hip-hop, 4 groupes pour la catégorie rock/metal et 4 groupes pour la catégorie fusion/musiques actuelles», font savoir les organisateurs.

Parallèlement, le Souk associatif regroupera une quarantaine de stands, en plus des animations de la compagnie de cirque Colokolo et des visites pédagogiques dans le cadre du programme. Comme en 2023, le dispositif-pilote de médiation et de sensibilisation aux violences fondées sur le genre (Souk Rassek) sera déployé tout au long du festival, en partenariat avec l’association 4S.

En partenariat avec la même ONG, le programme Gender@Work, initiative panafricaine lancée par la fondation Music In Africa, apportera son soutien aux femmes dans l’industrie musicale. L’idée est de «renforcer les compétences des professionnelles du secteur à travers des formations, des opportunités de réseautage, des stages, et un soutien à l’emploi, tout en sensibilisant aux inégalités de genre à l’échelle continentale».

«Le premier souci est la qualité musicale, créative et artistique. Mais lorsqu’on est sur des formations égales sur ce plan-là, la préférence pour les femmes est ancrée depuis longtemps dans l’esprit du festival L’boulevard, comme on le fait aussi pour les formations et les jeunes artistes issus des petites villes en retrait de l’axe Casablanca-Rabat. Nous voyons bien l’impact positif de cette démarche sur les groupes au niveau local et territorial», commente Hicham Bahou auprès de Yabiladi.

«Il faut dire que dans les musiques urbaines actuelles, la présence des femmes est moins visible, en fonction des styles. Les femmes sont très présentes sur la scène mainstream et dans les musiques traditionnelles, où il y a plus de parité que dans les musiques actuelles. On le voit d’ailleurs dans les troupes musicales et de dance régionales. Les grands noms de la pop mainstream sont des femmes et face à cela, les musiques urbaines à travers le monde restent très masculines.» Hicham Bahou

Pour autant, «nous assistons depuis ces cinq et six dernières années à l’émergence de jeunes artistes femmes qui font leur nom et qui tentent de se frayer un chemin vers les scènes live notamment», souligne encore Hicham Bahou, qui porte son espoir sur le développement continu de cet élan positif.