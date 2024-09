L’Algérie annonce l’arrestation de «trois espions marocains»

L’Algérie a annoncé, ce dimanche 1er septembre, l’arrestation de trois ressortissants marocains pour espionnage, rapportent des médias algériens. «Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a informé, ce dimanche dans un communiqué rendu public, qu’un réseau criminel, spécialisé dans l’espionnage, a été démantelé. Il planifiait de porter atteinte à la sécurité de l’Etat. Six suspects, trois Algériens et trois Marocains ont été arrêtés et présentés devant la juridiction compétente.»

«Le démantèlement du réseau intervient après l'arrestation d'un Marocain entré illégalement sur le territoire algérien, où des ressortissants marocains et des citoyens algériens étaient recrutés dans le but de porter atteinte aux institutions sécuritaires et administratives algériennes». Les présumés espions «recevaient des instructions de la part du dénommé B.S., de nationalité marocaine, dans le but de déstabiliser le pays», ajoute la même source.

Cette annonce a été précédée par une réunion du Haut conseil de sécurité présidée par Abdelmadjid Tebboune, et tenue le même jour, a indiqué la présidence de la république algérienne dans un communiqué.