Le Founder Institute de la Silicon Valley lance un programme adapté aux entrepreneurs au Maroc

Le Founder Institute (FI), un incubateur d'entreprises américain, a annoncé le jeudi 29 août le lancement de son programme au Maroc. Dédié à soutenir les entrepreneurs, ce programme offrira du coaching et du mentorat pour transformer des idées innovantes en entreprises prospères, selon un communiqué de presse du FI.

En venant au Maroc, le Founder Institute vise à «booster l'écosystème entrepreneurial local», en offrant aux fondateurs d'entreprises un programme structuré et internationalement éprouvé, adapté aux spécificités du marché marocain.

Grâce à ce programme du FI, les participants peuvent avoir accès à un réseau de mentors locaux et internationaux, d'investisseurs et d'anciens élèves, partageant leur savoir-faire et fournissant des ressources cruciales pour le développement de leurs projets.

Le programme se déroulera principalement en format numérique, avec des sessions comprenant des ateliers pratiques et des études de cas. Des sessions de mentorat en tête-à-tête avec des experts seront également disponibles.

«Ce programme est une opportunité exceptionnelle pour les entrepreneurs marocains pour passer de l'idée à la réalisation avec le soutien d'une communauté mondiale de leaders dans les secteurs de la technologie et de l'entrepreneuriat», ont déclaré Hicham Sentissi, Omar Layachi et Youssef Koun, leaders du Founder Institute Maroc. «Nous sommes très optimistes quant à l'impact fort que ce programme aura au sein de l'écosystème, avec le désir d'inclure des entreprises de toutes tailles dans notre approche».

Le Founder Institute Maroc accepte les candidatures depuis le 29 août pour sa première cohorte d'entrepreneurs en herbe et de fondateurs d'entreprises existantes en phase d'accélération.

L'événement inaugural de présentation sur le financement au Maroc aura lieu le 10 septembre. Le programme d'accélération lui-même débutera en février 2025.

Fondé en 2009 à Palo Alto, en Californie, le Founder Institute est présent dans plus de 200 villes à travers le monde. Il a aidé à lancer plus de 7 000 entreprises technologiques, offrant l'accès à plus de 35 000 mentors. Les startups ayant suivi le programme ont levé plus de 1,75 milliard de dollars.