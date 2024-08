Plus de 11 millions de personnes au Festival de la Plage de Maroc Telecom

Maroc Telecom a conclu la 20e édition de son Festival de la Plage, qui s'est déroulé du 13 juillet au 21 août 2024, à Al Hoceima, Martil, Tanger, Saïdia et Nador. Il a attiré un nombre record de plus de 11 millions de spectateurs venus profiter des 113 concerts gratuits et de performances artistiques exceptionnelles, a déclaré Maroc Telecom dans un communiqué de presse.

Plus de 200 artistes locaux, nationaux et internationaux de différents horizons musicaux ont illuminé les scènes sur les plages, offrant un programme couvrant tous les genres de musique urbaine et populaire (hip-hop, rap, fusion, musique folklorique et contemporaine marocaine, groupes folkloriques, musique orientale, raï et Reggada).

En plus des performances musicales, les participants ont également pu profiter de spectacles de rue et participer à des ateliers créatifs.

Les enfants ont également été pris en charge avec des installations spéciales telles que des trampolines et des ateliers de peinture.