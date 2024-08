Des pluies inédites pourraient toucher le Sahara en septembre

La zone désertique du Sahara devrait connaître une importante vague de précipitations au cours des deux prochaines semaines. En effet, les météorologues prévoient des pluies allant de 500 à 1 000% de plus que la normale, pour la période entre août et septembre. Etendu sur 9,2 millions de kilomètres carrés en Afrique du Nord, le Sahara est connu comme étant l’une des régions les plus sèches de la planète. De nombreuses zones y enregistrent moins de 25 mm de pluie par an.

Selon Severe Weather Europe, bien que le Sahara connaisse en moyenne une fois par décennie un événement pluvieux majeur, les précipitations prévues pourraient égaler ou dépasser l’épisode historique de 1994. Certaines zones pourraient recevoir entre 70 et 300 mm de pluie, soit l’équivalent d’une à quinze années de précipitations normales. Ce phénomène serait dû à un déplacement important vers le nord de la zone de convergence intertropicale (ZCIT), une bande de nuages et de précipitations qui se situe généralement près de l’équateur.

Depuis juin, la ZCIT se trouve en effet bien plus au nord que d’habitude, ce qui pourrait perturber les conditions météorologiques normales et même affecter la saison des ouragans dans l’Atlantique. Les modèles météorologiques prévoient des précipitations généralisées dans tout le Sahara, au cours des 16 prochains jours.

A ce titre, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) prévoit des anomalies pluviométriques s’étendant jusqu’au début du mois de septembre, certaines zones recevant potentiellement plus de 1 000% de leurs précipitations normales. La rareté de cet événement est d’ailleurs soulignée par les données historiques : selon l’analyse des précipitations du mois d’août au cours des 53 dernières années, seules quatre ans ont connu de fortes anomalies positives.

Les données de septembre ne montrent qu’un seul événement comparable en 1994, ce qui suggère que les prévisions actuelles pourraient placer 2024 parmi les années les plus humides jamais enregistrées pour le Sahara. Les experts soulignent que de tels précédents météorologiques peuvent indiquer une instabilité significative du système climatique mondial.

Bien que les conséquences à long terme restent peu connues, cet événement constitue un rappel de la nature dynamique et parfois imprévisible du climat de la Terre.