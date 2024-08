Maroc : Il y a 60 000 ans, un glissement de terrain a remodelé le fond sous-marin près d’Agadir

Les glissements de terrain ne se produisent pas seulement sur terre, mais aussi sous l’eau. Il y a environ 60 000 ans, le Maroc a été concerné par ce phénomène naturel près d’Agadir. Il a été analysé par des scientifiques allemands.

Selon l’étude intitulée «Extreme erosion and bulking in a giant underwater gravity flow», publiée dans la revue Science Advances en ce mois d’août, cette avalanche sous-marine était encore plus importante que celles enregistrées jusque-là sur terre.

Cet événement, connu sous le nom de glissement de terrain du canyon d’Agadir, est considéré par les scientifiques comme l’un des plus grands mouvements sous-marins jamais enregistrés.

Une avalanche sous la mer

Grâce à l’analyse des données acoustiques et des sédiments, les scientifiques ont pu suivre la coulée depuis son origine jusqu’à sa phase final. Ils estiment que le volume initial de rupture était d’environ 1,5 km³, mais que lorsque la coulée a parcouru 450 km dans le canyon, elle a augmenté jusqu’à atteindre un volume énorme de 162 km³ en entraînant des sédiments sur son chemin.

«La petite rupture initiale (~1,5 kilomètre cube) a entraîné plus de 100 fois son volume de départ, évoluant de manière catastrophique en un écoulement géant avec un volume total d'environ 162 kilomètres cubes et une distance de fuite d’environ 2 000 kilomètres», ont écrit les scientifiques.

Carte d'ensemble de la partie nord-ouest de l'Afrique, montrant la trajectoire de l'événement du lit 5 et ses traces d'érosion sur le fond marin. / Ph. Science Advances

Cette découverte souligne l’ampleur et la puissance immenses des écoulements gravitationnels sous-marins dans la formation du fond océanique. «A partir de ces données, nous avons mis en lien les dépôts de l’un des plus grands événements d’écoulement gravitationnel sur Terre, depuis sa source jusqu’à l’embouchure. Ils ont cartographié aussi son cheminement destructeur et érosif vers le bas de la pente», peut-on lire dans l’article scientifique.

Le glissement de terrain a été si puissant qu’«il a creusé un immense sillon dans le fond marin. «Il mesure environ 450 km de long, jusqu’à 30 km de large et 1,2 km de profondeur», ont écrit les chercheurs.

Pour mettre ces éléments en perspective, les scientifiques rappellent que les seuls autres grands glissements de terrain sous-marins documentés sont ceux de Bute Inlet au Canada (Amérique du Nord) et du Congo Canyon en Afrique. Cependant, ils restent de petite taille, comparés à celui du Maroc.

Le glissement du Congo Canyon s’est développé en entraînant environ 2,65 km³ de sédiments, sur un parcours de plus de 1 000 km.