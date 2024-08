Raja – Garde nationale : Arrestation de 110 personnes dont 55 mineurs après le match

Les services de police à Casablanca ont interpellé un total de 110 personnes, dont 55 mineurs, en marge du match ayant opposé le Raja Casablanca à la Garde nationale, samedi 24 août. Les mis en cause sont soupçonnés de participation à des actes de violence, coups et blessures visant des agents durant l’exercice de leurs fonctions et endommagement de biens. Selon une source sécuritaire, les suspects seraient impliqués dans de ces actes criminels entrant dans le cadre du hooliganisme sportif, dont les jets de pierres sur des véhicules de la Sûreté nationale, outre le refus d’obtempérer.

Lors des violences, trois policiers blessés ont été hospitalisés pour recevoir les soins nécessaires. Les adultes parmi les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que les mineurs ont été maintenus sous surveillance, à la disposition de l’enquête judiciaire en cours.