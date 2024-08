Maroc : Le journaliste Jamal Berraoui n’est plus

Le journaliste, éditorialiste, auteur et chroniqueur Jamal Berraoui est décédé, lundi matin à Casablanca, des suites d’une longue maladie. La veille, le défunt avait été hospitalisé, après la détérioration de son état de santé.

‎Jamal Berraoui a précédemment a été rédacteur en chef de plusieurs médias nationaux, dont «La Vie Économique et la Gazette du Maroc, en plus d’être l’auteur de nombreuses chroniques écrites et radiophoniques.

En 2019, le défunt a dédié un livre à sa fille, intitulé «Yasmine, 19 ans, trisomique et bachelière» (éd. Balland, 2019).