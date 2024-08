Allemagne : Dédommagé par Mayence, Anwar El Ghazi fait don de 500 000€ aux enfants de Gaza

Le joueur néerlando-marocain Anwar El Ghazi a annoncé, vendredi, avoir fait un don de 500 000 euros en faveur des enfants palestiniens de la bande de Gaza, après le dédommagement de son ancien club, Mayence. En décembre 2023, la formation allemande a résilié son contrat avec le footballeur, à cause du soutien de ce dernier à la Palestine, dans le contexte de la guerre menée par l’occupation israélienne.

Le mois dernier, le tribunal du travail à Mayence a invalidé la décision de l’équipe. «Après avoir reçu aujourd’hui mon dédommagement, je voudrais préciser que ma bataille juridique avec le club n’était pas, pour moi, une question d’argent», a écrit le joueur sur sa page Instagram. «Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Mayence pour deux choses. D’abord, pour avoir versé une partie de l’argent, dont 500 000 euros serviront à financer des projets en faveur des enfants de Gaza», a-t-il encore ajoute.

Dans sa publication, Anwar El Ghazi a dit que «malgré les tentatives infructueuses et répétées» de son club pour «éviter de payer le montant dû», il espère que la formation «sait maintenant qu’elle a contribué financièrement, à travers [lui], à essayer de rendre la vie plus supportable aux enfants de Gaza». «Deuxièmement, dans sa tentative de me faire taire, [mon ancien club] a fait entendre ma voix plus fort en faveur des opprimés et de ceux qui n’en ont pas à Gaza», a encore déclaré le joueur.

Après que son licenciement a été rendu officiel, Anwar El Ghazi a précédemment réaffirmé sur ses réseaux sociaux ne pas avoir de regret concernant sa prise de position. «Etre vent debout pour ce qui est juste, c’est le rester même lorsqu’on est seul à le faire. Perdre de mon gagne-pain n’est aucunement comparable à l’enfer qui se déchaîne sur des innocents à Gaza», a-t-il insisté.

Dans le cadre du mercato estival, le joueur a rejoint le club anglais de Cardiff City.