La question du Sahara absente des entretiens entre l’Algérie et les Etats-Unis

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi 22 août à Alger, l’ambassadrice des Etats-Unis, Mme Elizabeth Moore Aubin. Officiellement la question du Sahara n’était pas au menu des entretiens, même si les deux parties ont mentionné, dans leurs communications respectives, avoir abordé la sécurité régionale.

«Le ministre Ahmed Attaf a réitéré l'engagement de l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, à soutenir tous les efforts visant à activer un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable dans la bande de Gaza, et à contribuer à concrétiser des solutions pacifiques aux différents foyers de crises et de conflits qui se déroulent dans les espaces auxquels appartient notre pays», a indiqué la diplomatie algérienne dans un communiqué.

De son côté la diplomate américaine a écrit sur la plateforme X : «Nous avons discuté de la coopération entre nos deux pays à l'ONU, de notre travail mutuel pour la sécurité et la stabilité régionales et du renforcement des liens économiques dans divers domaines tels que l'agriculture et l'éducation.»

Pour rappel, l’ambassadrice des Etats-Unis avait affirmé, en juillet, dans une interview accordée à un média algérien, que la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par l’ancien président, Donald Trump, «est un fait historique».