Le Royal Mansour Marrakech remporte le No.3 Gin Art Of Hopitality

Le Royal Mansour à Marrakech a été nommé lauréat du No.3 Gin Art of Hospitality Award, en amont du Prix international des 50 meilleurs hôtels dans le monde, prévu en septembre 2024. Les 600 votants de The World’s 50 Best Hotels Academy ont ainsi choisi l’établissement touristique où ils estiment avoir vécu «la meilleure expérience au cours des 18 mois de la période de vote». Ce prix récompense un établissement et son personnel pour «un service exceptionnel et un souci du détail sans égal».

Les votants tiennent compte de l’ambiance créée dans l’hôtel, des éléments expérientiels uniques et l’hospitalité proposée. Cet hôtel historique dans la cité est composé d’une série de 53 riads marocains traditionnels réalisés par des artisans locaux, offrant un havre de paix au cœur de la médina, avec des jardins luxuriants, des zones ombragées sous les palmiers dattiers, des fontaines en mosaïque. Cet esprit est décliné également à travers une expérience gastronomique que proposent les restaurants de l’hôtel, entre saveurs méditerranéennes et asiatiques.

Emma Sleight, responsable du contenu pour The World’s 50 Best Hotels, estime que l’établissement hôtelier «est depuis longtemps un exemple de l’hospitalité». «Moins d’un an après le tremblement de terre de Marrakech-Safi, c’est particulièrement impressionnant. Nous sommes honorés de célébrer ce prix qui témoigne la résilience de l’hôtel et de son dévouement à fournir un service exceptionnel en dépit d’une période difficile», a-t-elle ajouté.

Jean-Claude Messant, directeur général de Royal Mansour Collection, rappelle que cette reconnaissance est rendue possible «grâce [au] personnel d’exception, qui s’efforce sans relâche d’offrir le plus haut niveau d’hospitalité, en veillant à ce que chaque client reparte avec des souvenirs magiques et uniques de son séjour».