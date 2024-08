Championnat d'Afrique du Nord - karaté : Le Maroc s'adjuge 25 médailles dont 9 en or

La sélection nationale marocaine de karaté (U14) et (U21) a raflé un total de 25 médailles, dont 9 en or, lors de sa participation au Championnat d'Afrique du Nord de Karaté, qui s'est déroulé les 17 et 18 août au Caire.

Outre les 9 métaux précieux, les karatékas nationaux se sont adjugés 6 médailles d'argent et 10 de bronze, indique la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK).

Ainsi, la FRMK a salué le travail sérieux et l'abnégation, ainsi que le bon encadrement qui ont permis à presque tous les champions marocains ayant pris part à ce Championnat de monter sur le podium.

La sélection égyptienne, qui a participé avec plus de 300 karatékas, a occupé la première place au classement général.