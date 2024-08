La course 100% féminine La Kéchoise est de retour pour un 4e édition à Marrakech

La course féminine La Kéchoise est de retour pour une quatrième édition, le 6 octobre 2024 à Marrakech. Cet évènement est le fruit d’une collaboration entre les associations la Kéchoise et Le Grand Atlas, avec le soutien de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et la Wilaya de Marrakech-Safi.

Ce mini-marathon 100% femmes, fondé par Khalid Zoubaa, président de l’association La Kéchoise et ancien champion du 5 000m avec l’équipe de France, est un rendez-vous qui joint l’utile à l’agréable. En permettant ainsi de découvrir la ville ocre tout en brûlant des calories, cette manifestation socio-sportive est une opportunité pour relancer le sport féminin.