L’humoriste maroco-néerlandais Najib Amhali joue sa comédie au Maroc

L’humoriste et comédien néerlandais d’origine marocaine Najib Amhali se prépare pour son premier spectacle au Maroc, ces jeudi et vendredi à Tanger. L’artiste, qui évolue sur la scène européenne depuis plus de trente ans en Europe, a confié au site ANP son enthousiasme à l’idée de se produire pour la première fois dans son pays natal.

Najib Amhali a initialement prévu des spectacles au Maroc «il y a cinq ou six ans», d’où sa grande joie de voir enfin le projet se concrétiser. «Je ne connais pas les théâtres ici aussi bien qu’aux Pays-Bas. C’est ce qui rend la chose encore plus excitante», a-t-il déclaré à la même source.

«C’est très spécial. J’ai un lien très fort avec ce pays», a ajouté l’humoriste, qui compte faire d’autres spectacles au Maroc. Les shows d’Amhali seront en néerlandais, principalement à destination de la communauté maroco-néerlandaise en vacances à cette période de l’année dans le pays, notamment à Tanger.

Le spectacle parle à son public et évoque «comment nous vivons les choses en tant que Néerlandais et Marocains», a-t-il dit, tout en soulignant qu’il y aura aussi «beaucoup d’improvisation».

Natif de Nador, Amhali a connu une brillante carrière d’humoriste et d’acteur aux Pays-Bas. Il a notamment joué dans des films comme «Jezus is een Palestijn» et dans la série télévisée «Najib en Julia». Au-delà de sa carrière d’acteur, Amhali est également un batteur talentueux qui intègre souvent de la musique dans ses performances scéniques.

En 2006, l’artiste a organisé un spectacle consacré à l’équipe néerlandaise de football pendant la Coupe du monde. Les entrées ont permis une levée de fonds pour des œuvres caritatives.