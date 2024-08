Une rencontre de communication à Nouacer au bénéfice des MRE

La préfecture de la province de Nouaceur a organisé, samedi 10 août 2024, une rencontre de communication pour célébrer les Marocains résidant à l'étranger (MRE), mettant en avant leur contribution significative à la dynamique de développement du Maroc.



Cette rencontre, organisée à l'occasion de la Journée nationale du migrant sous le thème «Investissements des Marocains résidant à l'étranger : opportunités et perspectives», a également permis de passer en revue les ressources et les potentialités importantes dont dispose la province de Nouaceur, ainsi que les services et facilités offerts aux membres de la communauté marocaine à l'étranger.



Dans une allocution à cette occasion, Abdelaziz Bouaine, secrétaire général de la préfecture de la province de Nouaceur, a souligné que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Maroc, visant principalement à améliorer la politique publique en faveur des MRE, consolider leur attachement à leur identité marocaine et renforcer leur rôle dans le développement du pays.



Bouaine a ajouté que le «Maroc a plus que jamais besoin de tous ses citoyens, ainsi que de toutes les compétences à l'étranger», appelant les MRE à tirer le meilleurs des opportunités d'investissement au Maroc et des incitations et garanties offertes par la nouvelle politique d'investissement.



Par ailleurs, Bouaine a indiqué que les divers services de la préfecture de la province de Nouaceur poursuivent leurs efforts pour améliorer les mécanismes et moyens de communication avec les MRE, notamment à travers la création d'un bureau dédié au suivi et au traitement de leurs affaires au niveau de la préfecture, tout au long de l'année, en recevant leurs demandes, doléances et propositions, en plus de la coordination permanente avec les différents services externes, acteurs et parties concernées.