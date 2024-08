Fondation Hassan II pour les MRE : L'équipe nationale de futsal rencontre les enfants du séjour culturel

Soufiane El Mesrar, Ismail Amazal, Idriss Raiss El Fenni, Soufiane Chaaraoui, Soufiane Borite et Anas El Ayyane, tous ont répondu présents au rendez-vous avec les petits passionnés de ce sport, populaire parmi eux.

Les joueurs de l’équipe nationale de futsal ont également accompagnés de Hicham Dguig, leur sélectionneur, de Rachid Benmahmoud, entraîneur-adjoint de Walid Regragui en équipe de football A, de Aziz Bouderbala, ex-footballeur de la sélection, ainsi que de Salaheddine Bassir, ancien international ayant évolé au poste d’attaquant.

Ph. Mouna Moustati - Yabiladi

Cette rencontre a été marquée par l’inauguration d’un terrain de football, intitulé «Terrain Lions de l’Atlas», en présence des responsables de la Fondation Hassan II et des invités d’honneur de l’évènement. Une partie de football a part ailleurs réuni les enfants du centre socio-culturel et les membre de l’équipe nationale, dessinant le sourire dans les visages des plus jeunes.

Photos, selfies et autographes, les Lions de l’Atlas ont consacré tout leur temps pour rendre cette rencontre mémorable dans la mémoire des passionnés.

Ph. Mouna Moustati - Yabiladi

Soufiane Borite, l’un des joueurs de la sélection de futsal, a déclaré à Yabiladi : «On espère que notre présence aura un impact sur les enfants, puisqu’ils sont très sensibles et surtout passionnés par ce sport. Nous on joue pour l’équipe nationale, alors pourquoi ne pas être un modèle pour qu’ils continuent dans ce domaine jusqu’à être parmi le Onze national dans le future.»

Ph. Mouna Moustati - Yabiladi

Rendre aux jeunes supporters leur amour pour la sélection nationale

En outre, Hicham Dguig, sélectionneur de l’équipe nationale de futsal, a déclaré : «On est très heureux d’être ici et de partager ce moment avec les Marocains résidents à l’étranger et avec la Fondation Hassan II, qui organise beaucoup d’activités pour leur offrir le meilleur été. Nous, on ne fait que de leur refléter ce qu’ils nous offrent comme soutien quand on joue en tant qu’équipes nationales dans d’autres pays.»

Fatiha Amellouk, directrice du pôle art, culture et communication à la Fondation, a déclaré que «les joueurs de l’équipe nationale de football ont été accueillis après une demande qui leur a été adressé pour une visite au bénéfice des enfants Marocains résidants à l’étranger au sein du Centre socio-culturel à Kénitra».

Ph. Mouna Moustati - Yabiladi

Organisée du 6 juillet au 20 août, cette 25e édition est destinée aux enfants de la diaspora, âgés entre 9 et 13 ans. Le but est de renforcer leur relation avec leur pays d'origine. 740 enfants au total ont profité de ce programme gratuit. Divisés en trois groupes (245, 240, 255) pour deux semaines chacun, ils bénéficient de 16 activités diversifiées : art plastique, jeux-vidéos, secourisme et poterie...