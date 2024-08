Un avion Agadir-Paris immobilisé à Orly après une alerte à la bombe à bord

Un avion de la compagnie aérienne Transavia en provenance d’Agadir a été temporairement immobilisé, ce dimanche matin à l’aéroport d’Orly, après une alerte à la bombe. Selon des informations obtenues par Actu Paris, le nom d’un appareil bluetooth utilisé par un passager lors du vol a interpellé un membre de l’équipage, qui en a informé les autorités en France. Plus tard, le journal Le Parisien a confirmé l’information, précisant qu’un adolescent a été placé en garde à vue pour «communication de fausses nouvelles compromettant la sécurité d’un aéronef en vol». Il avait nommé son appareil «Engin explosif improvisé».

Selon la même source, les militaires ont été mobilisés en urgence pour isoler l’avion sur une piste. Chacun des 153 passagers a été fouillé minutieusement. Selon Actu France, l’aéroport a ensuite rassuré sur l’absence d’incident à bord. De son côté, la compagnie aérienne a précisé que durant ce vol TO3121 Agadir-Paris, «un membre de l’équipage a constaté que l’appellation [le nom donné par l’utilisateur et que l’on voit en Bluetooth] d’un appareil électronique utilisé à bord, appartenant à un passager, pouvait être interprétée comme une menace à la sécurité».

Des mesures pour assurer la sécurité du vol et celles nécessaires à l’atterrissage ont alors été prises. Après une inspection qui a duré plus de trois heures, l’alerte a finalement été levée. Les 6 membres d’équipage et les voyageurs ont pu quitter les lieux, tandis que l’adolescent a été conduit aux locaux de la gendarmerie des transports aériens (GTA) sur place.