Le PJD condamne «l’exclusion» de ses membres de l’opération de recensement 2024

Le PJD a dénoncé «l'exclusion» de ses membres dans l'organisation du recensement général 2024, prévu du 1er au 30 septembre prochain. «Après avoir été sélectionnés comme les autres citoyens et citoyennes, et suivi toutes les étapes de préparation et de formation, ils ont été mis à l’écart parce qu'ils appartiennent au Parti de la Justice et du Développement», s’indigne le secrétariat général du PJD dans un communiqué publié jeudi 8 août.

La formation islamiste, présidé par Abdelilah Benkirane depuis octobre 2021, considère «cette exclusion comme inacceptable et une violation des dispositions de la Constitution et de la loi, disposant que l'adhésion politique n'est pas un délit».

Le PJD appelle «les autorités compétentes à intervenir pour corriger cette erreur» afin de permettre à ses membres «d'exercer leurs droits constitutionnels et de contribuer en tant que citoyens à cet important chantier national».

Le recensement général est organisé en coordination entre le ministère de l’Intérieur et le Haut-Commissariat au Plan (HCP).