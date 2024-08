Afrique du Sud : Le jeune rugbyman franco-marocain Mehdi Narjissi emporté par une vague

En stage avec l’équipe de France de rugby des moins de 18 ans en Afrique du Sud pour disputer l’International Series, Mehdi Narjissi est porté disparu en mer depuis mercredi. Jeune espoir du Stade toulousain depuis 2022 et du VX français U18, le joueur franco-marocain de 17 ans a été «emporté par une vague alors que ses coéquipiers et lui sortaient d’une baignade en bord de mer, au cap de Bonne Espérance», rapporte la Fédération française de rugby (FFR). Selon un communique de l’instance, «les secours (bateaux et hélicoptères) sont actuellement mobilisés pour [le] retrouver».

Citées par Le Figaro, les autorités sud-africaines ont indiqué que Mehdi Narjissi était probablement en train de nager à Diaz Beach, lorsque de forts courants l’ont emporté dans la zone de surf. «Un coéquipier qui a tenté en vain de le secourir a pu regagner le rivage indemne», selon l’Institut national de sauvetage en mer (NSRI). Porte-parole de l’instance, Craig Lambinon souligne qu’aucune trace de l’adolescent n’avait encore été trouvée, mais que les «recherches approfondies en mer, depuis les airs et sur le littoral» se poursuivaient. «Les pensées, le soutien et la compassion vont à la famille, aux amis et à l’équipe de rugby de l’adolescent disparu en cette période difficile», a déclaré le responsable.

Pour sa part, la Fédération française de rugby a pris attache avec la famille de Mehdi, dont le père, Jalil Narjissi, a lui-même été rugbyman professionnel et joueur de l’équipe du Maroc. Dans le pays, l’ancien champion a précédemment mené plusieurs actions de solidarité en faveur des enfants avec Azimuths Fondation, association qu’il a créée avec sa famille. La FFR indique qu’une cellule psychologique a été mise en place, pour accompagner la sélection tricolore des U18.

Mehdi Narjissi a fait ses premiers pas dans le rugby dès l’âge de 5 ans, au club SU Agen, au sein duquel son père a évolué. A 15 ans, il a rejoint le Stade toulousain.