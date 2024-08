Maroc : Une allergie alimentaire coûte la vie à une étudiante britannique en vacances à Rabat

En vacances au Maroc avec sa mère pour une semaine, une étudiante britannique est décédée après avoir pris un dîner à base de poulet et de frites, le 19 juin dernier dans un restaurant de Rabat. Lily King, 18 ans, a souffert d’une réaction allergique fatale. Elle se trouvait dans le pays avec sa mère, Aicha, pour fêter ses bonnes notes obtenues en première année à l’université, selon le Daily Mail.

Le dernier jour de leurs vacances, Aicha et Lily se sont rendues dans un restaurant de la capitale. La mère, ressortissante marocaine parlant couramment l’arabe, aurait expressément informé le personnel des allergies de sa fille aux produits laitiers, au poisson, aux crustacés, aux sésames et aux noix, a déclaré son mari, Michael King, 73 ans, à MailOnline. La jeune fille a ainsi commandé un plat basique de poulet avec des frites.

En mangeant, elle aurait «développé une réaction grave qui l’a fait vomir et courir dehors alors qu’elle luttait pour respirer», selon la même source. Son père a raconté : «Elle a eu des démangeaisons à la gorge, qui se sont transformées en nausées, crampes d’estomac et problèmes respiratoires. Elle utilisait son stylo Epi-Pen, qu’elle portait toujours sur elle». Pour reprendre son souffle, Lily est sortie, mais le personnel du restaurant aurait dit à la mère qu’elle ne pouvait pas partir sans payer l’addition.

«Ils ont retardé sa sortie du restaurant de quelques minutes, ce qui aurait pu sauver la vie de Lily», a déploré le père. Lorsque Lily a commencé à faire son malaise, la mère aurait dit aux restaurateurs que sa fille était «en train de mourir dehors». «Il m’a dit : ‘payez la facture avant de partir’», a déclaré Aicha, qui se souvient avoir «désespérément essayé d’appeler une ambulance», avant de finir par emmener sa fille à l’hôpital en voiture.

Selon Michael King, il aurait fallu 30 minutes à Lily pour arriver à l’hôpital, en ayant déjà subi une crise cardiaque. «Elle a eu ensuite une crise catatonique qui a détruit son cerveau et on lui a diagnostiqué une mort cérébrale», déplorent les parents, qui soupçonnent que «le repas devait contenir un allergène ou avoir été contaminé» par des traces des aliments auxquels Lily était intolérante.

Lily est décédée le 23 juin et a subi deux autopsies, une au Maroc et une autre en Angleterre, avant que son corps ne soit rendu à ses parents, pour les funérailles tenues à Beaconsfield, le 10 juillet dernier. Son père a déclaré que la police marocaine avait lancé une enquête sur le restaurant et que le dossier était examiné par le procureur. «On nous a dit que nous serions informés des prochaines étapes», a-t-il fait savoir.