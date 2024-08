Royaume-Uni : Les émeutes d’extrême droite visent les hôtels abritant des demandeurs d’asile

Deux hôtels hébergeant des demandeurs d’asile au Royaume-Uni ont été attaqués, dimanche, par des manifestants d’extrême droite, dont les rassemblements ont basculé vers les émeutes anti-islam et anti-migration. Regroupées devant le Holiday Inn Express, près de la ville de Rotherham, des centaines de personnes ont jeté des briques sur la police, brisé les vitres de l’établissement et mis le feu à des poubelles, selon Al-Jazeera.

Des vidéos en ligne montrent la police empêchant des émeutiers à visage couvert de prendre d’assaut l’hôtel. Le même jour, la police du Staffordshire a signalé qu’un autre établissement près de Birmingham, hébergeant également des demandeurs d’asile, avait été pris pour cible.

«Le comportement dont nous avons été témoins est tout simplement révulsant. Bien qu’un nombre restreint de personnes présentes aient choisi de commettre des actes violents et de destructeurs, ceux qui se sont contentés de regarder en spectacle sont indéniablement complices», a fustigé la cheffe adjointe de la police, Lindsey Butterfield.

La responsable a ajouté qu’«un groupe important d’individus» avaient «lancé des projectiles, brisé des vitres, déclenché des incendies et ciblé des policiers» à l’hôtel de Tamworth, où un agent a été blessé.

Le week-end dernier, des violences ont éclaté dans plusieurs villes britanniques, après le meurtre de trois jeunes filles à Southport, dans le nord de l’Angleterre. Des centaines de manifestants anti-migration sont descendus dans la rue, à la suite de fausses rumeurs alléguant sur les réseaux sociaux que le suspect serait «un immigré musulman radicalisé».

La police a identifié le suspect comme étant Axel Rudakubana, 17 ans, né en Grande-Bretagne. Malgré cette mise au point, les manifestations anti-immigration et antimusulmanes ont persisté en basculant vers des violences. Des émeutes, incendies criminels et pillages ont éclaté à Liverpool, Bristol, Hull et Belfast, faisant de nombreux blessés parmi les policiers. Par ailleurs, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour troubles violents, cambriolages et dégradations volontaires.

Condamnant les faits, le Premier ministre Keir Starmer a pointé l’extrême droite pour incitation à la violence, tout en promettant une réponse policière à la hauteur. Dans ces circonstances, les autorités ont intensifié le déploiement de police dans les villes secouées par les violences. Elles ont aussi recommandé aux mosquées de renforcer leurs mesures de sécurité.

Vendredi soir, des manifestants ont d’ailleurs pris pour cible une mosquée à Sunderland, en plus de jeter des pierres sur la police et d’endommager des biens. Une voiture a été incendiée et un commissariat de police a été attaqué.