Malgré sa reconnaissance de la «RASD», une délégation gouvernementale du Nigéria à Dakhla

Une délégation gouvernementale du Nigéria, conduite par le Secrétaire permanent du ministère Fédéral des Transports, de la Marine et de l’Economie bleue, Olufemi Oloruntola, a effectué jeudi une visite de travail à Dakhla «pour s’informer de l’expérience marocaine dans les domaines de la pêche maritime et des ports», rapporte la MAP.

La mission s’est rendue au chantier de réalisation du projet du port Dakhla Atlantique, et a visité une unité industrielle de valorisation des petits pélagiques, au laboratoire d’aquaculture de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et une ferme aquacole, spécialisée dans l’ostréiculture durable et la production d’huîtres de haute qualité.

Le Nigéria reconnait la «la RASD» depuis 1984. Sous l’ancien président Muhammadu Buhari (2015 - 2023), Abuja a initié une ouverture sur le Maroc. La coopération entre les deux pays a commencé, grâce aux engagements de l’OCP dans le développement de l’agriculture nigériane. Un rapprochement renforcé ensuite avec la signature, en juin 2018 à Rabat, du projet du gazoduc Nigéria-Maroc. L’état d’avancement de ce chantier était, d’ailleurs, au menu de l’entretien téléphonique, du 23 janvier 2024, entre le roi Mohammed VI et le président du Nigéria, Ahmed Adekunle Tinubu.

Le Polisario n’a pas encore réagi à la visite de la délégation gouvernementale nigériane à Dakhla.