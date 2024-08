Maroc - Australie : L’Australia Morocco Business Network ouvre une nouvelle ère pour les relations bilatérales

Le Maroc et l'Australie ont créé leur première organisation dédiée à la promotion du commerce bilatéral entre les deux pays. Baptisée Australia Morocco Business Network (AMBN), l'organisation a été lancée à Adélaïde, en Australie du Sud, selon un communiqué de presse.

La nouvelle plateforme est dirigée par le Marocain Soufiane Rboub, qui a précédemment occupé le poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-australienne et membre du comité consultatif du ministre des Affaires étrangères sur les relations arabo-australiennes (CAAR).

Le réseau dispose d'un conseil d'administration composé de membres très investis au Maroc et en Afrique, indique le document. Le lancement du AMBN s'est déroulé en présence d'entreprises et de représentants du gouvernement, dont Tally Reaburn, représentant du ministre du commerce et Andrew Kay, PDG de la Chambre de commerce d'Australie du Sud.

Rboub a déclaré que «le choix d'Adélaïde, en Australie-Méridionale, pour le lancement de notre réseau est particulièrement approprié, étant donné les priorités partagées entre l'Australie Méridionale et le Royaume du Maroc dans des secteurs clés tels que l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert, la gestion de l'eau et l'exploitation minière».

«En tant qu'État le plus sec d'Australie, l'Australie-Méridionale a développé une gestion avancée des ressources en eau, des techniques de recyclage et des solutions innovantes. Cette expertise pourrait être très bénéfique au Maroc, qui est également confronté à d'importants problèmes de pénurie d'eau.»

Les échanges commerciaux entre l'Australie et le Maroc n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. En 2022, la valeur totale du commerce bilatéral a atteint environ 250 millions de dollars australiens, les exportations australiennes représentent environ 180 millions de dollars australiens. Les principales exportations australiennes vers le Maroc comprennent les céréales, la viande et les produits laitiers, tandis que le Maroc exporte principalement des phosphates, des produits chimiques et des textiles vers l'Australie.