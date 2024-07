Le discours royal insiste sur le cessez-le-feu à Gaza et le plan de paix entre Israël et la Palestine

Le roi Mohammed VI a souligné, lundi soir, l’urgence de «trouver des solutions pratiques pour la conclusion d’un cessez-le-feu concret et durable et le redressement de la situation humanitaire» dans la bande de Gaza. Dans son discours à l’occasion du 25e anniversaire de la Fête du trône, le souverain a en effet déclaré que «l’aggravation de la situation dans la région» exigeait de «sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d’une solution définitive à ce conflit».

«L’intérêt que Nous attachons aux affaires internes de notre pays ne saurait Nous détourner de la tragédie du peuple palestinien frère. Aussi, en Notre qualité de Président du Comité Al-Qods, Nous avons œuvré à l’ouverture d’une voie inédite pour acheminer des aides alimentaires et médicales urgentes à nos frères à Gaza», a rappelé le souverain dans son discours.

Dans la guerre menée pas l’occupation israélienne depuis le 7 octobre 2023, au moins 39 400 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza et plusieurs milliers restent sous les décombres, selon un bilan actualisé du ministère palestinien de la Santé. Pour le roi Mohammed VI, «parvenir à la cessation des hostilités à Gaza» reste ainsi «une priorité urgente», mais qui «doit se faire en parallèle avec l’ouverture d’un horizon politique susceptible d’instaurer une paix juste et durable dans la région».

En effet, le souverain estime que la durabilité de la sécurité et de la stabilité régionale s’inscrit «dans le cadre de la Solution à deux Etats», tenant compte du territoire de la bande de Gaza en tant que «partie intégrante des territoires de l’Etat palestinien indépendant», avec Al-Qods Est comme capitale.

Dans ce même sens, le souverain a appelé à des négociations pour ressusciter «le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne», avec l’impératif de «barrer la route aux extrémistes de tous bords».

«Concourir à l’essor de la Nation, à la défense de ses intérêts supérieurs et de ses Causes justes est une responsabilité qui échoit à l’ensemble des citoyennes et des citoyens», a encore ajouté Mohammed VI.

Diffusé lundi soir, le discours de la Fête du trône a porté sur des thématiques saillantes en phase avec la conjoncture actuelle nationale et régionale, notamment la question palestinienne.