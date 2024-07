Maroc : Nouvelles zones logistiques en chantier à Casablanca, Kenitra et Fès

L'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) prépare le lancement, au cours de cette année, des travaux d'aménagement de nouvelles zones logistiques à Casablanca, Kénitra et Fès, a annoncé lundi 29 juillet le ministère du Transport et de la logistique.



Ces zones s'ajoutent à celle située au sud d'Agadir (Ait Melloul), dont les travaux d'aménagement sont en phase d'achèvement, a indiqué le ministère dans un communiqué suite à une réunion tenue vendredi par le Conseil d'AMDL, sous la présidence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique,.



Cette réunion a été consacrée à l'approbation des comptes de l'Agence pour l'exercice 2023 et la présentation de ses principales réalisations au titre du 1er semestre de l'année 2024.



Elle a été également l'occasion de passer en revue les principales réalisations de l'AMDL durant le premier semestre de l'année 2024, durant lequel l'Agence a consolidé ses efforts pour l'accélération de la mise en œuvre des zones logistiques au Maroc, particulièrement à travers le déploiement d'un programme prioritaire totalisant 750 hectares à l'horizon 2028, ajoute le communiqué.



Ce programme vise à offrir un foncier logistique aménagé aux meilleurs standards, destiné à accueillir des bâtiments et des installations logistiques pour massifier les flux au niveau des zones de concentration de trafic de marchandises, précise la même source.



Par ailleurs, L'AMDL œuvre, en collaboration avec les partenaires du secteur privé, à l'élaboration de la deuxième édition du programme de mise à niveau logistique des entreprises, qui offre un appui technique et financier permettant d'améliorer la compétitivité logistique des acteurs de la supply chain et ce, dans une perspective de complémentarité avec les autres programmes de soutien public, souligne le communiqué.



Au terme de ses travaux, le Conseil a approuvé les comptes de l'Agence au titre de l'année 2023 caractérisés par un engagement à hauteur de 75% du budget d'investissement de 300 millions de dirhams (MDH).