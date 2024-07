Casablanca-Mohammedia : Casabus renforce 15 lignes estivales pour se rendre aux plages

Pour la saison estivale 2024, Casabus, opérée par Alsa, a annoncé une importante expansion de son réseau de transport, afin de desservir les plages les plus prisées de la région du Grand Casablanca, indique un communiqué de presse. Depuis cette semaine, quinze lignes ont été renforcées pour répondre à l'augmentation de la demande pendant l'été et plus particulièrement durant la haute saison, du 15 juillet au 15 août.

Ainsi, huits lignes dédiées à la plage d'Aïn Diab, une à Tamaris et six lignes orientées vers les plages de Mohammedia, sont désormais ouvertes.

Pour les plages de Casablanca, la ligne 5 part de l'arrêt Casa Port 2 et se dirige vers la plage Aïn Diab, tandis que plusieurs autres lignes desservent le parc maritime de la Mosquée Hassan II, incluant les lignes 55, 62, 67, 139 et 60. En ce qui concerne Tamaris, la ligne 301 assure le trajet depuis Ben Abid jusqu'à la plage de Tamaris.

À Mohammedia, les plages sont accessibles grâce à des lignes comme la 800, reliant la Mosquée Tarek à la plage de Mohammedia, mais aussi par les lignes 900 à 905 (en dehors de la 901) qui desservent divers secteurs de la ville balnéaire.