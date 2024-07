Henley Passport Index : Passeport marocain en 68e position mondiale, leader au Maghreb

Le Henley Passport Index a récemment publié son classement annuel des passeports les plus puissants du monde pour l'année 2024, basé sur les données fournies par l'Association du transport aérien international.

Le Maroc, premier passeport au Maghreb



Le passeport marocain se distingue en Afrique du Nord en se positionnant en tête de liste. Classé 68e au niveau mondial, il permet aux détenteurs de voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée dans 72 pays. Effectivement, par rapport à l'an dernier, le Maroc a grimpé de 12 places dans le classement mondial. En outre, les Marocains pourront désormais visiter la Thaïlande, le Cap-Vert et l’Azerbaïdjan sans visas, témoignant d'une certaine avancée en termes de mobilité internationale.

Son positionnement le place devant la Tunisie, qui se classe 71e mondialement avec un passeport permettant de voyager dans 69 pays. La Mauritanie suit en troisième position régionale, se classant 83e au niveau mondial et offrant des facilités de voyage dans 57 pays. L'Algérie, quant à elle, est quatrième dans la région et 84e mondialement, permettant l'accès à 55 pays. Enfin, la Libye se retrouve en dernière position parmi les pays du Maghreb, occupant la 98e place mondiale avec seulement 39 destinations accessibles sans visa ou avec un visa à l'arrivée.

Classement des passeports en Afrique

À l'échelle du continent africain, l'Île Maurice se distingue à la 28e place mondiale, permettant l'entrée dans 150 pays. L'Afrique du Sud, en 47e position mondiale, permet de visiter 106 pays, tandis que le Botswana, en 56e position, donne accès à 88 pays. La Namibie, en 61e position, facilite les voyages vers 81 destinations. En comparaison, le Maroc dépasse d'autres pays africains tels que la Tanzanie et la Zambie, respectivement classées 74e et 75e au niveau mondial, avec des passeports permettant l'entrée dans 73 et 72 pays.

Bien que le royaume se place 14e en Afrique, il reste derrière des nations comme la Namibie (61e rang mondial, 81 pays sans visa), les Seychelles (64e rang mondial, 75 pays sans visa) et le Gabon (67e rang mondial, 72 pays sans visa). Ainsi, sur le plan continental, la disparité est notable dans la liberté de circulation.

Une prédominance européenne et asiatique

À l’échelle mondiale, les passeports les plus puissants sont dominés par les leaders suivants : Singapour, en tête avec un accès à 195 pays, suivi par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Espagne, qui partagent la 2e place mondiale avec un accès à 192 destinations. Les États-Unis se situent en 8e position mondiale, offrant la possibilité de voyager vers 186 pays.

À l'opposé du spectre, les passeports des pays tels que le Pakistan et le Yémen, en 100e place, permettent d'accéder à seulement 33 destinations, tandis que l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, respectivement en 101, 102 et 103e position, offrent une couverture encore plus restreinte avec 31, 28 et 26 pays accessibles.