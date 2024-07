La plateforme virtuelle Sidawasoul.ma aide à lutter contre le VIH et la tuberculose

La plateforme interactive Sidawasoul.ma a été lancée par l’Association marocaine de solidarité et de développement (AMSED) mercredi 24 juillet 2024 à Rabat, avec le concours de plusieurs partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que les principales parties prenantes dans la riposte contre le VIH/SIDA et la tuberculose.

Cette plateforme virtuelle, qui fournit des informations scientifiques et médicales sur ces maladies, présente un espace sécurisé où communautés et associations peuvent échanger et débattre autour de ce sujet.

Sidawasoul.ma a été lancée à l'occasion d'un séminaire qui s'inscrit dans le cadre du programme «Accélérer les ripostes au Sida et à la tuberculose au Maroc à l'horizon 2030», mené en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et avec l'appui financier du Fonds Mondial. Son objectif est de soutenir les efforts nationaux de lutte contre le VIH et la tuberculose.

Intervenant à cette occasion, Fatima Mosseddaq, la présidente de l’AMSED, a rappelé que l’Association a contribué à la dynamisation du tissu associatif œuvrant dans le domaine de la santé, au développement des compétences des acteurs de la société civile et au réseautage des associations avec la création du Réseau national des associations œuvrant dans la lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose.

De son côté, Maryam Bigdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Maroc, a relevé que le VIH et la tuberculose sont parmi les plus grandes menaces pour la santé publique mondiale, causent des millions de décès chaque année et ont des effets dévastateurs sur les communautés, surtout dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

En 2023, quelque 630 000 personnes sont décédées à cause du VIH/Sida et 1,3 million ont contracté le VIH alors qu’en 2022, environ 1,3 million de personnes sont mortes de la tuberculose, dont 167 000 personnes vivant avec le VIH/Sida, a rappelé Bigdeli, faisant observer que la tuberculose est la deuxième cause de mortalité infectieuse après la Covid-19 et devant le VIH/Sida.

Intervenant à cette occasion, Houssine El Rhilani, directeur de l’ONUSIDA Maroc, a estimé que la lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose demeure un défi majeur, soulignant que grâce à une approche collaborative, des progrès significatifs ont été réalisés au cours des dernières décennies au Maroc.

Le Maroc a réussi à réduire de plus de 35% les nouvelles infections au VIH/Sida et de 55% les décès dus à cette maladie, la couverture en traitement antirétroviral (ARV) a atteint plus de 70% des personnes vivant avec le VIH/Sida et le nombre de décès liés à la tuberculose a diminué de 68% par rapport à 1990, s'est-il félicité. El Rhilani a cependant indiqué que les prévalences du VIH restent élevées parmi les populations clés et l'incidence et la mortalité de la tuberculose demeurent préoccupantes.