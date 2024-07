Plus de 64% des marocains ne partiront pas en vacances durant l'été 2024

Chaque année, de nombreuses familles marocaines consacrent un budget important à leurs escapades estivales. Le cabinet Sunergia a réalisé une étude, relayée par le quotidien Assabah, qui révèle que la dépense moyenne pour les vacances s'établit cette année à 9 800 dirhams.

L'analyse montre que 40% des voyageurs consacrent entre 5 000 et 8 000 DH à leurs vacances, tandis que 31% d'entre eux dépensent plus de 10 000 DH. En revanche, 29% des personnes sondées allouent moins de 5 000 dirhams à cette période de repos. Il est notable que 16% des sondés dépensent plus de 20 000 dirhams pour leurs vacances, 9% estiment leur budget à 10 000 dirhams et 30% à environ 5 000 dirhams.

Toutefois, l'étude souligne qu'une majorité de familles marocaines ne prévoient pas de vacances pour la saison 2024. Effectivement, 64% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir l'intention de voyager, alors que 29% ont déjà voyagé ou comptent le faire. Seuls 5% des sondés n'ont pas encore pris de décision.

En ce qui concerne les destinations, 88% des familles optent pour des séjours au Maroc, avec une préférence marquée pour Tanger, Casablanca et Marrakech. À l'étranger, les destinations privilégiées sont l'Espagne, la France, l'Italie et la Turquie.