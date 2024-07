Italie : Recrutement de professionnels marocains en mécatronique

L'Agence régionale pour l'emploi d'Émilie-Romagne a récemment diffusé un avis public solicitant les employeurs intéressés par l'embauche de professionnels formés au Maroc dans le domaine de la mécatronique, informe la région Émilie-Romagne. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Thamm Plus qui a pour but de faciliter la mobilité professionnelle entre le Maroc et les régions italiennes de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne.

Le programme prévoit l'intégration de 500 travailleurs qualifiés, conformément à l'article 23 de la loi de consolidation sur l'immigration, qui permet aux citoyens non européens résidant à l'étranger de bénéficier de voies d'entrée pour des raisons d'emploi, à condition qu'ils aient complété des formations professionnelles et civiquo-linguistiques dans leur pays d'origine.



Les employeurs intéressés par cette opportunité doivent soumettre leurs manifestations d'intérêt avant le 31 décembre 2024. Concernant les conditions requises, les entreprises éligibles doivent être établies depuis au moins un an et être actives. Leur demande devra se concentrer sur les profils professionnels identifiés dans le secteur de la mécatronique. Les candidatures reçues, traitées par ordre chronologique, serviront à orienter les formations à dispenser au Maroc et à fournir aux employeurs une liste de candidats potentiels.