Marrakech : Effondrement d'une maison fragilisée par le séisme d'Al Haouz

Le quartier du Mellah à Marrakech a connu un nouvel incident tragique, vendredi 19 juillet, lorsqu'une maison, fragilisée par le séisme du 8 septembre dernier, s'est effondrée. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Le propriétaire de la maison, Mohammed Bessoul, a témoigné auprès du journal Le360 : «Nous venions à peine de nous remettre des secousses précédentes quand nous avons appris que notre foyer s'était écroulé. Heureusement, personne n'était à l'intérieur». Bessoul, qui a perdu son fils lors du tremblement de terre précédent, avait quitté sa maison, empreinte de mauvais souvenirs, pour se mettre en sécurité à Douar Coucou.

Un drame évité de justesse: effondrement d’une maison au Mellah de Marrakech, un quartier touché par le séisme d’Al Haouzpic.twitter.com/bdqkLwYNkx — Le360 (@Le360fr) July 20, 2024

La situation au Mellah reste préoccupante. Omar Batri, un habitant du quartier, exprime ses craintes à la même source : «C’est un avertissement que nous ne pouvons ignorer. Les maisons ici tiennent à peine debout. Les réparations sont insuffisantes, et les bricolages avec des planches ne suffisent plus». En montrant une maison voisine qui semble très instable, il souligne l’urgence d’une intervention.

Ainsi, les résidents, entre peur et incertitude, demandent une intervention rapide et efficace des autorités pour sécuriser leurs maisons et garantir leur sécurité.