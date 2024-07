Dakhla : Interception de 196 migrants, un décès déploré

Un patrouilleur de la Marine royale a intercepté, à environ 157 km au Nord-Ouest de la ville de Dakhla, une pirogue en difficulté avec à son bord 196 ressortissants de pays subsahariens candidats à la migration irrégulière dont un corps sans vie, qui comptaient rejoindre les Îles Canaries.

Les personnes secourues ont reçu à bord les premiers soins, avant d’être ramenées saines et sauves au port de Dakhla et confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales (FAR).

La dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital Hassan II de Dakhla par les éléments de la Protection civile, ajoute la même source.