Keffieh : Les enseignants en sit-in contre le doyen de la Faculté des sciences de Ben M’sik

Le Syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la région de Casablanca a organisé, ce vendredi 19 juillet, un sit-in à la Faculté des sciences Ben M’sik, pour dénoncer le refus du doyen de décerner un prix à une étudiante, en raison de son keffieh sur la toge. Le syndicat a qualifié l’action de «dangereuse violation de l’éthique académique et des libertés mondialement reconnues», ajoutant qu’il s’agit d’un acte «irresponsable, irrespectueux et une insulte à la profession enseignante».

Le communiqué dénonce la position du doyen, la qualifiant même de «contraire aux principes du syndicat et à l’histoire de lutte de la faculté». A ce titre, il exprime sa «solidarité avec l’étudiante Khadija Ahtour pour sa position, reflétant les sentiments du peuple marocain et son opposition à la normalisation avec l’entité sioniste».

Le syndicat a enfin réaffirmé «son soutien à la résistance palestinienne» ainsi qu’à «la lutte du peuple palestinien», tout en condamnant les «différentes formes de normalisation» avec Israël. A ce titre, il a appelé les enseignant à «la vigilance» et à «faire face à toute tentative de normalisation».

Les faits remontent à samedi dernier, lorsque le doyen a refusé de remettre un prix à l’étudiante, durant la cérémonie de diplôme de l’Ecole supérieure de technologie à Casablanca (ESTC). Une vague de protestation s’est emparée de l’assistance, obligeant le responsable à quitter les lieux.

S’exprimant mardi au Parlement, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui a décrit l’incident comme une «opinion personnelle» du concerné, tout en suggérant que le doyen «était peut-être dans l’erreur ; et tout humain commet des erreurs».