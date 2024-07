Maroc : Le Festival arts populaires de l’Oriental est de retour à Berkane pour une 11e édition

Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival des arts populaires de l’Oriental, qui se tient jusqu’au 20 juillet 2024 a été donné, jeudi, à Berkane. Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la province de Berkane et les conseils communal et provincial, sous le thème «Les arts populaires de l’Oriental : entre plaisir et culture», cette manifestation vise à promouvoir le rayonnement artistique de la région et à faire connaître son riche patrimoine culturel.

La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par une cérémonie en hommage à un certain nombre d’artistes, en reconnaissance à leur contribution à la préservation du patrimoine culturel, ainsi que par des performances artistiques par des troupes folkloriques, en présence d’un large public de résidents et de visiteurs de la ville de Berkane.

Dans une déclaration à la MAP, Sabah Bay Bay, directrice régionale de la Culture dans l’Oriental, a souligné l'importance de cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre du programme des festivals organisés par le ministère et ses partenaires pour préserver le patrimoine immatériel, notant que cette manifestation est une occasion pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la région avec ses spécificités historiques, ses prolongements culturels et ses particularités esthétiques.

Cette édition a mis l’accent sur l’importance de la valorisation du patrimoine culturel de la région de l’Oriental, notamment la préservation des instruments de musique, a-t-elle indiqué, ajoutant que l'ouverture de cet événement culturel et artistique a été l’occasion de lancer un appel à la préservation de l’instrument distinctif «zamir», qui est menacé d’extinction.

Pour sa part, Abdelkader Touahiri, artiste et poète du «zajal» (poésie en dialecte marocain) honoré à cette occasion, a exprimé sa gratitude et sa fierté pour cet hommage, considérant le festival comme une occasion de faire revivre le patrimoine historique de la région, de l'enseigner aux jeunes générations et de le valoriser.

Le programme de la 11e édition du festival prévoit la participation de plusieurs troupes folkloriques de l’Oriental, ainsi que des conférences auxquelles prennent part des professeurs intéressés par le patrimoine culturel, des activités culturelles et artistiques dans différentes villes de la région et l'organisation d'une foire régionale pour commercialiser les produits des coopératives.