L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques accordent à 10 bacheliers l'allocation d'excellence

L'Académie Hassan II des sciences et techniques (AHST) a tenu, le 18 juillet 2024 dans son siège à Rabat, une réunion avec les lauréats du Concours général des sciences et techniques (CGST), et a procédé à la remise des attestations des allocations d'excellence aux dix lauréats pour l'année 2024.

Ce programme vise à soutenir les jeunes marocains les plus brillants dans les domaines scientifiques ainsi qu’à leur offrir les meilleures conditions pour qu'ils puissent exceller dans leur domaine. À ces dix lauréats, l'académie accorde une allocation d'excellence couvrant la totalité de la durée des études supérieures (jusqu'au doctorat), sous réserve toutefois que leurs résultats scolaires restent d'un haut niveau d'excellence.

Avec le département ministériel en charge de l'Éducation nationale, un système de sélection a été mis en place ouvert aux bacheliers issus des séries scientifiques qui ont obtenu au les meilleures notes dans les matières scientifiques et techniques.

Ainsi, chaque année, le ministère organise le CGST au terme duquel sont retenus les quatre premiers de la série mathématiques, et les deux premiers dans chacune des trois autres filières scientifiques (physique, sciences de la vie et de la terre, et sciences de l'ingénieur).

Depuis la mise en place de ce système en 2010, quelques 128 lauréats (89 garçons et 39 jeunes filles) ont été attributaires de l'allocation d'excellence. À date de juin 2024, les lauréats ayant soutenu leur thèse de doctorat sont au nombre de neuf, et les doctorants au nombre de 11.