L’Algérie a remis à la frontière 6 Marocains ayant purgé leur peine

Ce mercredi 17 juillet a connu une ouverture exceptionnelle des frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie, fermées depuis août 1994. Une reprise d’activité limitée dans le temps, afin de permettre le retour de 6 Marocains au pays, et ce après qu’ils aient purgé leur peine dans les prisons algériennes, notamment à Tlemcen, indique l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation vulnérable dans un communiqué. Les jeunes sont originaires de Oujda, Kasbah Tadla, Taza et Fès, précise la même source.

L’ONG rappelle que «des centaines de jeunes sont toujours placés en rétention administrative ou en détention provisoire en Algérie alors que plusieurs corps de migrants attendent leur rapatriement» au Maroc. L’association a déploré le refus des autorités du voisin de l’Est de répondre à ses demandes au sujet des Marocains emprisonnés en Algérie, soulignant qu’elle avait adressé dans ce sens une lettre au président, Abdelmadjid Tebboune. Face à ce silence, l'ONG annonce son intention de mener des actions à l'international sur ce sujet.

Les frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie ont été ouvertes, le 22 mai, pour le retour de 15 Marocains.