JO 2024 : Découvrez le programme des sportifs marocains (du 26 juillet au 11 août)

À l’approche des Jeux Olympiques Paris 2024, prévus du 26 juillet au 11 août 2024, le programme général des jeux pour les sportifs marocains a été révélé. Les athlètes du royaume seront présents dans 21 disciplines différentes.

Concernant les sports de combat, les boxeurs marocains participeront aux phases éliminatoires du 27 juillet au 6 août, alors que les phases finales sont programmées sur trois parties (les 8, 9 et 10 août). L’escrime et le judo sont programmés pour le 28 juillet, regroupant toutes les phases de la compétition en un jour.

Quant à la lutte, le sportif Oussama Assad disputera les éliminatoires le 5 août, tandis que la phase finale se déroulera le 6 août. Pour le taekwondo, Oumaima El Bouchi combattera le 7 août, et Fatima-Ezzahra Aboufaras le 10 août.

Pour l’athlétisme, les plus grandes chances de médaille reposent sur Soufiane El Bakkali, double champion du monde du 3000m steeple (2022, 2023), et champion olympique à Tokyo 2020. Les épreuves d'athlétisme se dérouleront du 2 au 11 août.

La phase finale du triathlon, épreuve alternant la natation, le cyclisme et la course à pied, est prévue le 30 juillet avec la participation du champion d'Afrique 2023, Jawad Abdelmoula.

En outre, les sports aquatiques comptent plusieurs Marocains. Les nageurs Ilias El Fallaki et Imane Houda El Barodi concoureront du 27 au 29 août. Les compétitions d'aviron, avec Majdouline El Allaoui, sont planifiées du 27 juillet au 1er août, tandis que les phases finales auront lieu le 2 et 3 août.

Le 30 juillet et le 1er août 2024, se tiendront les épreuves du canoë slalom, avec la présence de Mathis Soudi. Le 7 et 10 août sont réservés pour les compétitions du canoë sprint, avec Achraf Elaidi. Enfin, le surfeur Ramzi Boukhiam concourrera les 27, 29 et 30 juillet.

D’autres disciplines sportives verront la participation d'athlètes marocains, au football (24, 27, 30 juillet et le 2, 5, 8 et 9 août), le beach volley (le 3, 7, 10 août), le breakdance (9 et 10 août), le cyclisme (le 27 juillet et du 1er au 3 août), le golf (du 7 au 10 août) et le kayak cross (du 2 au 5 août).

Enfin, le tir sportif (30 et 31 août) ainsi que les sports urbains (7 août) comptent également la présence de représentants marocains.