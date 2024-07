Le gouvernement britannique alerte ses citoyens sur les risques de manifestations au Maroc

Le gouvernement britannique a prévenu ses ressortissants souhaitant se rendre au Maroc des risques des manifestations populaires sur leur sécurité. «Des protestations et des manifestations pourraient avoir lieu dans tout le pays, en particulier dans les grandes villes, souvent sans avertissement», indique le ministère des Affaires étrangères.

«Ces événements sont généralement étroitement surveillés par les forces de l’ordre. Si les manifestations autorisées sont généralement pacifiques, celles non autorisées ont parfois donné lieu à des affrontements entre manifestants et policiers. De tels rassemblements peuvent perturber les déplacements dans les zones touchées. Evitez les rassemblements et manifestations politiques et suivez les informations locales et les instructions des responsables de la sécurité», précise la même source.

Dans son rapport, présenté le 3 juillet à Rabat, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a recensé en 2023 plus de 11 000 rassemblements pacifiques, principalement organisées à Rabat pour condamner la flambée des prix. Depuis la guerre israélienne sur Gaza, lancée en octobre, la société civile et des partis politiques marocains battent le pavé, presque quotidiennement, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens.