Agadir : L’Amazingh Taghazout Bay Festival tient sa première édition

La première édition de l’Amazingh Taghazout Bay Festival se tiendra du 2 au 10 août à Taghazout Bay (Agadir), proposant une expérience immersive célébrant la diversité musicale. Combinaison inspirée de Amazigh et Amazing, Amazingh se veut une fusion reflétant «un équilibre entre le patrimoine culturel de la région et l’expérience extraordinaire que le festival promet d’offrir», fait savoir Seven PM, organisateur de l’événement. En neuf jours, plus de 18 concerts seront au programme.

Pour donner le ton, l’édition inaugurale met en effet des artistes de renom à l’affiche : Gims, Dadju, Julian Marley, Lartiste, Oum, Gnawa Diffusion, Mehdi Nassouli, Mehdi Qamoum, Sarah & Ismael, Africa Band - Moroccan Tribute To Pink Floyd, Fehd Benchemsi & The Lallas et Jubantouja, entre autres. La deuxième phase du line-up sera dévoilée ultérieurement.

Parallèlement, «Le village de Taghazout Bay» sera un «lieu de vie pour les visiteurs et les habitants de la région», à Tawenza Square, à 20m de la scène principale. Un food court y sera mis en place avec des foodtrucks, proposant de la cuisine locale et du monde, outre l’espace de créateurs et la zone de gaming.

Les organisateurs de l’Amazingh Taghazout Bay Festival capitalisent sur cette première édition, de manière à ancrer cet événement dans le calendrier estival de la région, qui célèbre ainsi sa richesse culturelle et créative.