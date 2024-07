Football : Licencié pour son soutien à la Palestine, Anwar El Ghazi gagne son procès contre Mayence

Le footballeur Maroco-Néerlandais Anwar El Ghazi a remporté son procès contre le club allemand de Mayence, après avoir été licencié en novembre 2023 pour ses prises de position pro-palestiniennes.

Le tribunal de la ville a jugé que son licenciement était injustifié et que son contrat demeurait valide, étant donné que ses déclarations sur les réseaux sociaux sont protégées par la «liberté d'expression», relate Le Parisien. Ainsi, le club devra réintégrer El Ghazi et le dédommager à hauteur de 1,5 million d'euros pour son acte discriminatoire.

El Ghazi, âgé de 29 ans, avait exprimé son soutien aux Palestiniens dans un message sur Instagram le 17 octobre 2023, concluant par la phrase «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre». Bien que ce slogan soit interprété différemment selon les parties, le tribunal, lui, a statué sur un post ultérieur, daté du 1er novembre, où le joueur réaffirmait son soutien sans remords. «Je ne regrette ni n'éprouve aucun remord quant à ma position. Je ne me distancie pas de ce que j'ai dit. Je soutiens, aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, l'humanité et les opprimés », déclarait-il fermement et avec conviction.

Recruté par Mayence le 22 septembre 2023, El Ghazi avait disputé trois matchs de Bundesliga avant son licenciement.