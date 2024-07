Décès de Leila Meziane Benjelloun : Une vie dévouée à la médecine et à la culture

Leila Meziane Benjelloun, épouse de Othman Benjelloun, président du Groupe Bank of Africa, s'est éteinte ce samedi 13 juillet, à l'hôpital militaire de Rabat, après un long combat contre une maladie chronique. Chirurgienne ophtalmologiste de profession, pendant plus de 20 ans, elle s'est consacrée aux hôpitaux marocains mais aussi à sa propre clinique.

Fille du maréchal Mohammed Meziane, elle a grandi en Espagne où elle a étudié la médecine à l'Université de Madrid, décrochant son diplôme d'ophtalmologie à Barcelone.

En plus de sa carrière médicale, Leila Meziane Benjelloun s'est distinguée par son engagement associatif et culturel. En tant que présidente de la Fondation BMCE pour l’Éducation et la Formation, elle a œuvré à la construction et à l'équipement d'écoles à travers le Maroc, notamment dans les zones reculées. Elle a également fondé le Musée Dr. Leila Meziane à Casablanca, consacré à l'art moderne et aux œuvres historiques marocaines. Elle fut également décorée par le roi Mohammed VI en 2016, recevant le Wissam Al Arch de la classe d’Officier.

Leila Meziane Benjelloun a aussi été impliquée dans de nombreuses œuvres caritatives et associatives, présidant l’Organisation alaouite pour la protection des aveugles et la Croix-Rouge marocaine, et occupant le poste de vice-présidente de l’Association des médecins du Maroc. Son dévouement lui a valu de nombreuses distinctions, dont le Prix Méditerranéen de la Femme en 2022, accordé par le gouvernement régional d’Andalousie en partenariat avec la Fondation espagnole Trois Cultures de la Méditerranée.