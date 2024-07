Des millions de festivaliers attendus pour la 20e édition du Festival des plages

Le «Festival des Plages» organisé par Maroc Telecom fait son grand retour dès demain (13 juillet) et se prolongera jusqu’au 21 août 2024. L’évènement, devenu une tradition estivale, se déroulera dans six villes balnéaires marocaines : M'diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador.



Depuis sa création en 2002, le festival attire des millions de spectateurs grâce à une programmation éclectique. Effectivement, plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale se produiront cette année, couvrant une large gamme de genres musicaux allant du Hip Hop au Raï, en passant par la musique chaâbi et le contemporain.



Seront notamment présents, Balqees, Stati, Aminux, Douzi, Ikram Abdia, Najat Atabou, Saida Charaf, Said Senhaji, L’Artiste, Muslim, Mehdi, Mozzayine, Statia, Dizzy Dross, Mehdi Fadili, Tagne, Rym, Mocci, Said Mosker, Karima Gouit, Mouss Maher, ...



En plus de son aspect festif, le «Festival des Plages» promeut l'inclusion sociale et les échanges culturels. Il rend la diversité musicale marocaine accessible à un large public, en proposant une programmation 100% gratuite.